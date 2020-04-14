Microsoft сообщил, когда перестанет поддерживать Edge в Windows 7 и Windows Server 2008 R2

Согласно имеющимся данным, пользователи Windows 7 и Windows Server 2008 R2 смогут использовать новый Edge до середины следующего года.

Об этом сообщает ресурс WinCentral со ссылкой на официальное заявление Microsoft.

«Мы будем продолжать поддерживать Microsoft Edge в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до 15 июля 2021 года. Эти операционные системы не поддерживаются, и Microsoft рекомендует вам перейти на использование поддерживаемой ОС, такой как Windows 10. Хотя Microsoft Edge помогает вам быть более защищёнными при работе в сети Интернет, ваш компьютер всё ещё может быть подвержен угрозам безопасности», — говорится в сообщении Microsoft.

Для использования режима IE в браузере Edge в упомянутых ОС необходимо быть участником расширенной программы поддержки Windows 7, в рамках которой платформа продолжает получать обновления безопасности. Напомним, в режиме IE браузер Edge использует встроенный модуль Chromium для взаимодействия с современными сайтами, а также модуль Trident MSHTML из Internet Explorer 11 для устаревших веб-страниц.

«Для поддержки режима IE в указанных операционных системах на устройствах должны быть установлены свежие обновления безопасности для Windows 7. Без этих обновлений функциональность Internet Explorer будет уязвима перед угрозами безопасности. Кроме того, функциональность режима IE может перестать корректно работать, оставшись без последних обновлений безопасности», — говорится в сообщении Microsoft.

Официальная поддержка операционной системы Windows 7 была прекращена в январе этого года.