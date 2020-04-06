В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.

По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.

В частности, отрицательные цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

Вместе с тем, по данным ГП “Оператор рынка”, в Украине средневзвешенные цены “рынка на сутки вперед” и внутрисуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн МВт-ч.