В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

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Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.
По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.
В частности, отрицательные цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.
Вместе с тем, по данным ГП “Оператор рынка”, в Украине средневзвешенные цены “рынка на сутки вперед” и внутрисуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн МВт-ч.
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