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Как правительства поддерживают бизнес в Украине и мире

Как правительства поддерживают бизнес в Украине и мире

Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, уже предпринятых правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.

Представленная информация основана на данных, полученных от разных офисов Colliers и других открытых источников, структурированная в соответствии с предприятиями, арендаторами и арендодателями/инвесторами.

Среди правительств, которые больше всего поддерживают бизнес с помощью выплат уволенным работникам:

  • Правительства Нидерландов, Великобритании, Австрии, Латвии, Германии и северных стран, к тому же в Нидерландах государство выплачивает до 90% заработных плат.
  • Великобритания и Австрия не очень отстают, предлагая до 80%, включая поддержку для самозанятых лиц.
  • В Германии работает отлаженная система поддержки, в которой правительство планирует выплачивать 67% заработной платы до налогообложения в течение 12 месяцев, а трехмесячные субсидии на заработную плату в размере 15 000 евро будут предоставлены самозанятым лицам и небольшим компаниям.

Масштабы правительственных займов и грантов:

  • Великобритания, Германия и Франция в целом выдали более 1 трлн евро бизнес-займов и грантов. Большинство рынков EMEA выдают бизнес-кредиты и гранты в той или иной форме, которые чаще всего предназначены для более уязвимых отраслей, в частности для авиакомпаний, туристического сектора и ритейла, а также для предприятий малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей и микропредприятий с численностью персонала менее 10 человек.

  • В Германии для малого и среднего бизнеса ускорили доступ к кредитам, а также создан фонд экстренной финансовой помощи для крупных компаний.
  • В Нидерландах и Швеции все налоги отсрочены на три месяца.
  • В Испании предлагают 75% скидку на отчисления в Фонд социального страхования в случаях увольнения.
  • В ОАЭ отменены регистрационные сборы, а в Абу-Даби прекращены муниципальные сборы для секторов туризма и развлечений.

Справка Finance.ua:

Правительство Украины приняло следующие меры с целью поддержки бизнеса во время карантина:

  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года физические лица-предприниматели временно освобождаются от начисления и уплаты единого социального взноса;
  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года введен мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими органами;
  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года не налагаются штрафы за нарушение налогового законодательства;
  • на период карантина действует запрет на выселение арендаторов жилья за неуплату коммунальных услуг и не начисляются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг;
  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года физические лица освобождены от уплаты штрафов и пени за нарушение договоров потребительского кредитования;
  • работники малых и средних предприятий, за которыми работодатель сохраняет рабочие места, могут получать частичные выплаты по безработице;
  • банкам запрещено увеличивать процентные ставки по кредитам;
  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года отсрочены выплаты ипотечных кредитов, а банкам запрещено обращать взыскание на объекты ипотеки в связи с неуплатой платежей по ипотечным договорам;
  • на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года юридические лица и физические лица-предприниматели освобождены от уплаты земельного налога или арендной платы за земельный участок.

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По материалам Finance.UA
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