Как правительства поддерживают бизнес в Украине и мире

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Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, уже предпринятых правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.
Представленная информация основана на данных, полученных от разных офисов Colliers и других открытых источников, структурированная в соответствии с предприятиями, арендаторами и арендодателями/инвесторами.
Среди правительств, которые больше всего поддерживают бизнес с помощью выплат уволенным работникам:
Масштабы правительственных займов и грантов:
Правительство Украины приняло следующие меры с целью поддержки бизнеса во время карантина:
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