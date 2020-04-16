Как правительства поддерживают бизнес в Украине и мире

Эксперты Colliers собрали информацию о мерах, уже предпринятых правительствами стран региона EMEA с целью противодействия негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией Covid-19.

Представленная информация основана на данных, полученных от разных офисов Colliers и других открытых источников, структурированная в соответствии с предприятиями, арендаторами и арендодателями/инвесторами.

Среди правительств, которые больше всего поддерживают бизнес с помощью выплат уволенным работникам:

Правительства Нидерландов, Великобритании, Австрии, Латвии, Германии и северных стран, к тому же в Нидерландах государство выплачивает до 90% заработных плат.

Великобритания и Австрия не очень отстают, предлагая до 80%, включая поддержку для самозанятых лиц.

В Германии работает отлаженная система поддержки, в которой правительство планирует выплачивать 67% заработной платы до налогообложения в течение 12 месяцев, а трехмесячные субсидии на заработную плату в размере 15 000 евро будут предоставлены самозанятым лицам и небольшим компаниям.

Масштабы правительственных займов и грантов:

Великобритания, Германия и Франция в целом выдали более 1 трлн евро бизнес-займов и грантов. Большинство рынков EMEA выдают бизнес-кредиты и гранты в той или иной форме, которые чаще всего предназначены для более уязвимых отраслей, в частности для авиакомпаний, туристического сектора и ритейла, а также для предприятий малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей и микропредприятий с численностью персонала менее 10 человек.