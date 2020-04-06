0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

В американском городке анонимный благотворитель подарил каждой семье карту на $150

В американском городке анонимный благотворитель подарил каждой семье карту на $150

Анонимный благотворитель подарил 549 семьям из небольшого американского города Эрлхем (штат Айова) подарочные карты на 150 долларов.

Об этом сообщает USA Today.

Так, местные получили конверт с тремя подарочными картами по 50 долларов: на общепит, продуктовый магазин и бар.

Сначала, 26 марта, с мэром города Джеффом Лилли связался посредник благотворителя. Он заявил, что хочет приобрести 100 подарочных карт у местных производителей, чтобы раздать их жителям. Таким образом он хотел поддержать местный бизнес во время пандемии коронавируса.

Благотворитель хотел раздать 250 подарочных карт, но потом увеличил их число до 500.

Мэр городка заявил, что этих карт хватит почти на все семьи. Тогда благодетель узнал, что в Эрлхеме проживает 549 семей и решил всем им подарить карты.

Отмечается, что в целом анонимный благотворитель потратил 82 тысячи долларов на приобретение подарочных карт.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.