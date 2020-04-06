В американском городке анонимный благотворитель подарил каждой семье карту на $150

Анонимный благотворитель подарил 549 семьям из небольшого американского города Эрлхем (штат Айова) подарочные карты на 150 долларов.

Об этом сообщает USA Today.

Так, местные получили конверт с тремя подарочными картами по 50 долларов: на общепит, продуктовый магазин и бар.

Сначала, 26 марта, с мэром города Джеффом Лилли связался посредник благотворителя. Он заявил, что хочет приобрести 100 подарочных карт у местных производителей, чтобы раздать их жителям. Таким образом он хотел поддержать местный бизнес во время пандемии коронавируса.

Благотворитель хотел раздать 250 подарочных карт, но потом увеличил их число до 500.

Мэр городка заявил, что этих карт хватит почти на все семьи. Тогда благодетель узнал, что в Эрлхеме проживает 549 семей и решил всем им подарить карты.

Отмечается, что в целом анонимный благотворитель потратил 82 тысячи долларов на приобретение подарочных карт.