Африканские нефтепроизводители присоединились к соглашению о сокращении добычи нефти

Члены Африканской организации производителей нефти (APPO) обязались присоединиться к соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщают в ОПЕК.

“Страны-члены APPO, которые не принимали участия в соглашении ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти и скорректировать свою суточную добычу”, – говорится в сообщении.

Напоминаем, большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики – министр энергетики страны не согласилась на такие условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Она отказалась сокращать объемы на 400 тыс. баррелей, сославшись на то, что она только недавно с большим трудом нарастила производство нефти.