Нефтяные гиганты договорились: ОПЕК+ планирует крупнейшее в истории сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает агентство, ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня после компромисса с Мексикой, сообщили два источника издания в ОПЕК+.

Позже Министерство энергетики Казахстана подтвердило изданию информацию о том, что группа стран ОПЕК+ согласилась сократить мировую добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая.

Напоминаем: раньше страны-члены APPO, которые не принимали участия в соглашении ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточную добычу.

Ранее, 10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, сократить в мае-июне 2020 году добыча на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики. Как оказалось, министр энергетики страны не согласилась на предварительные условия и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. Так, Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств – 250-300 тыс. баррелей, заявил в пятницу президент США.

Одна из крупнейших компаний Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ не были завершены.