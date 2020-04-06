Google встроила клавиатуру Брайля прямо в Android

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Google вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для нужд людей с особыми потребностями. Последнее дополнение к внушительному списку — виртуальная клавиатура Брайля, которую поисковый гигант встроил прямо в ОС Android.
Как отмечают в Google, новая функция сделает ее операционную систему более доступной для людей с нарушениями зрения без необходимости использования дополнительного оборудования.
Клавиатура, именуемая TalkBack, использует классическую 6-клавишную раскладку. Каждая клавиша отвечает за одну из шести точек Брайля, которые образуют буквы и символы при объединении в определенные комбинации. Отметим, что каждая комбинация имеет несколько значений, порой доходящих почти до десятка.
Google
Никаких ограничений по части использования TalkBack нет: она работает во всех приложениях Android — с ее помощью можно удалять письма и отправлять текст. На данный момент клавиатуру доступна только на английском языке и поддерживает только 1-й и 2-й класс Брайля.
Google уже приступила к распространению обновления для всех устройств, работающих под управлением Android версии не ниже 5.0. Как обычно, распространение обновления займет какое-то время, но не слишком долго. Чтобы включить клавиатуру, нужно перейти в «Настройки»/ «Специальные возможности»/«TalkBack». Ознакомиться с подробными инструкциями по использованию клавиатуры можно на соответствующей страничке сайта службы поддержки Google.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bank of America дал прогноз курса гривны до конца годаВчера, 09:24 - 105758 7
Дешевых ягод и овощей не будет: эксперт назвал причиныВчера, 06:47 - 6008 7
Как будут работать банки на Пасху (график)Позавчера, 09:35 - 2950 3
Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в оборотеВчера, 07:29 - 7869 2
Маска по дешевке или уровень Covid 19 вашей улице: как мошенники зарабатывают на коронавирусе10.04.2020, 15:50 - 457 2
Bank of America дал прогноз курса гривны до конца годаВчера, 09:24 - 105758 7
Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX (инфографика)Вчера, 10:15 - 18872
Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в оборотеВчера, 07:29 - 7869 2
Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантинаВчера, 18:48 - 4387
Как подать документы в Центр занятости онлайн во время карантинаВчера, 13:04 - 3025
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 7380 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3233
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6644 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 20942 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1544