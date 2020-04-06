Google встроила клавиатуру Брайля прямо в Android

Google вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для нужд людей с особыми потребностями. Последнее дополнение к внушительному списку — виртуальная клавиатура Брайля, которую поисковый гигант встроил прямо в ОС Android.

Как отмечают в Google, новая функция сделает ее операционную систему более доступной для людей с нарушениями зрения без необходимости использования дополнительного оборудования.

Клавиатура, именуемая TalkBack, использует классическую 6-клавишную раскладку. Каждая клавиша отвечает за одну из шести точек Брайля, которые образуют буквы и символы при объединении в определенные комбинации. Отметим, что каждая комбинация имеет несколько значений, порой доходящих почти до десятка.



Google

Никаких ограничений по части использования TalkBack нет: она работает во всех приложениях Android — с ее помощью можно удалять письма и отправлять текст. На данный момент клавиатуру доступна только на английском языке и поддерживает только 1-й и 2-й класс Брайля.

Google уже приступила к распространению обновления для всех устройств, работающих под управлением Android версии не ниже 5.0. Как обычно, распространение обновления займет какое-то время, но не слишком долго. Чтобы включить клавиатуру, нужно перейти в «Настройки»/ «Специальные возможности»/«TalkBack». Ознакомиться с подробными инструкциями по использованию клавиатуры можно на соответствующей страничке сайта службы поддержки Google.