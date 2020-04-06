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SpaceX готовит еще один запуск интернет-спутников

SpaceX готовит еще один запуск интернет-спутников

Компания SpaceX Илона Маска планирует 16 апреля вывести на орбиту еще одну партию интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает портал Spaceflight Now.

«SpaceX готовится к запуску еще одной партии интернет-спутников Starlink с космодрома во Флориде 16 апреля», – говорится в сообщении.

Запуск должен начаться в следующий четверг в 23.31 по московскому времени.

Отмечается, что компания Маска уже вывела на орбиту 362 спутника Starlink благодаря 6 полетам ракеты Falcon 9 с мая прошлого года.

Вероятно, следующая партия также будет содержать 60 спутников.

18 марта аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете. Тогда стало известно, что компания планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч интернет-спутников Starlink.

По материалам УКРИНФОРМ
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