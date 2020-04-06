Регулятор в США ликвидировал мошенническую схему майнинга на $18 млн

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Совет по ценным бумагам Техаса чрезвычайным приказом прекратил деятельность майнинговой компании Ultra BTC Mining LLC. Фирма привлекла $18 млн инвестиций, обещая удвоить их за год.
Согласно пресс-релизу, Ultra Mining предлагала инвестировать в вычислительные мощности для майнинга и обещала инвесторам «ошеломляющий доход». Фирма утверждала, что на вложенные $10 000 прирост составит около $10 500, а на $50 000 — уже $52 000.
Ultra Mining также выплачивала комиссионные за привлечение новых инвесторов в размере 5% от их вклада. Рекламировавшие инвестиции в компанию на YouTube могли рассчитывать на 30% от депозитов, внесенных новыми инвесторами.
Фирма также рекламировала свои благотворительные пожертвования на борьбу с пандемией коронавируса. Ultra Mining заявила, что перечислила $100 000 в ЮНИСЕФ на закупку медицинского оборудования, однако никакого подтверждения не предоставила.
Компания не зарегистрировалась для продажи ценных бумаг в Техасе и не раскрывала информацию о финансовых результатах майнинговых операций, отметил регулятор. У Ultra Mining есть 31 день, чтобы оспорить приказ.
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