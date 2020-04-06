Tesla увеличила продажи в Китае на 261% во время вспышки коронавируса

В марте Tesla Inc продала 10 160 автомобилей в Китае, что на 261% больше, чем в феврале. Это самый высокий показатель за месяц на крупнейшем в мире автомобильном рынке, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Tesla, которая нацелена на производство 150 000 седанов Model 3 на своем заводе в Шанхае стоимостью 2 миллиарда долларов, продала около 30% электромобилей, сообщил генеральный секретарь CPCA Цуй Донгшу на онлайн-брифинге.

«Производственные мощности Tesla Gigafactory Shanghai быстро восстанавливаются, и теперь производительность уже превысила уровень до вспышки кронавируса», – сказала в марте вице-президент Tesla Global Грейс Тао.

По данным CPCA, в феврале Tesla продала около 3 900 автомобилей по сравнению с 2 620 автомобилями в январе.