Некоторым безработным увеличили размеры выплат

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Фонд безработицы принял решение о повышении минимального размера помощи на случай безработицы для определенных категорий лиц.
Об этом сообщается на сайте Федерации работодателей Украины.
“Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы вновь провело свое заседание в оперативном режиме для рассмотрения неотложных вопросов”, – говорится в сообщении.
Кому увеличили выплаты:
Размер выплат:
Также представителями стороны работодателей в Фонде на случай безработицы была подчеркнута необходимость дальнейшей проработки вопроса осуществления выплаты помощи по частичной безработице для работодателей, необходимость увеличения суммы средств на это направление в условиях введенного карантина.
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