Некоторым безработным увеличили размеры выплат

Фонд безработицы принял решение о повышении минимального размера помощи на случай безработицы для определенных категорий лиц.

Об этом сообщается на сайте Федерации работодателей Украины.

“Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы вновь провело свое заседание в оперативном режиме для рассмотрения неотложных вопросов”, – говорится в сообщении.

Кому увеличили выплаты:

тем, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по отдельным основаниям Кодекса законов о труде;

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

Размер выплат:

размер выплаты с 650 грн увеличен до 1000 грн в месяц на период карантина и дополнительно в течение 1 месяца после его завершения.

Также представителями стороны работодателей в Фонде на случай безработицы была подчеркнута необходимость дальнейшей проработки вопроса осуществления выплаты помощи по частичной безработице для работодателей, необходимость увеличения суммы средств на это направление в условиях введенного карантина.

Справка Finance.ua:

Как ранее заявил глава МВД Арсен Аваков, выплаты пособия по безработице через центры занятости составляют минимум 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и других факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физлицам-предпринимателям ( ФЛП ), которые из-за эпидемии COVID -19 вынуждены прекратить работу – помощь будет направлена на содержание их детей. Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка.

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