Эксперт спрогнозировал влияние решений ОПЕК+ и мирового энергетического кризиса на Украину

Принятая накануне декларация участников встречи ОПЕК+, ее влияние на рынок, а также ситуация с коронавирусом в мире будут иметь негативное влияние на украинскую сферу энергетики.

Об этом во время дискуссии Киевского форума “Последствия глобального энергетического кризиса для Украины” сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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“На мой взгляд, декларация, которая была принята командой ОПЕК+, не позволит достичь таких уровней цен, которые были раньше, и в принципе цены на нефть будут находиться в параметре где-то 30-35 долларов США за баррель. Причем, я бы сказал, что России будет крайне трудно выполнить эти условия, потому что, согласно декларации, Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Это России, я считаю, будет даже технически трудно сделать, поскольку ее месторождения не такие гибкие, и она не может так резко реагировать на спрос и предложение, как, например, Саудовская Аравия или Норвегия, или другие страны”, — отметил эксперт.

Он напомнил, что, если в марте на заседании ОПЕК+ Россия отказалась сокращать на 0,5 млн баррелей в сутки, то сейчас она будет вынуждена принять обязательства по сокращению втрое больше.

“В таких условиях, безусловно, цены будут низкие на нефть, и это отразится на украинском рынке, особенно на компании “Укрнафта“. Здесь нужно принимать какие-то серьезные меры со стороны правительства,.. чтобы сохранить эту компанию”, – добавил эксперт.

Он также указал, что “безусловно, цены на природный газ будут тоже достаточно низкие”.

“Цена на газ на европейском рынке тоже чрезвычайно низкая, она составляет где-то 80 долларов за тысячу кубических метров. Что это значит для рынка природного газа в Украине? Это означает, что также Нафтогаз может иметь определенные финансовые сложности, особенно это касается добычи природного газа, и инвестиционная привлекательность украинского газового сектора может быть ниже, особенно новых проектов, потому что по такой цене будет трудно работать с экономикой. И это надо тоже учитывать”, — отметил Омельченко.

Он также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация на сегодня все же происходит на рынке электрической энергии.

“Это вроде бы не связано напрямую с ценами на нефть и газ, но коронавирус ускорил кризисные явления на энергетическом рынке Украины, которые и так было видно. Прежде всего, критический ущерб компаний, которые сейчас можно оценивать — уже с начала года свыше 30 млрд грн, это только, например, угольная отрасль, и тепловые электростанции, где ожидают убытки в этом уровне, на уровне 30 млрд грн. Вы знаете, какая кризисная ситуация сложилась с атомной энергетикой, у которой нет даже денег на зарплаты”, — добавил он.