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В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их предварительной установки

В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их предварительной установки

По сообщениям сетевых источников, разработчики из Apple создают новый инструмент, который позволит испытать часть функций приложений без необходимости полностью устанавливать их на iPhone или iPad. Ожидается, что новая функция станет доступна в iOS 14 и будет реализована через считыватель QR-кодов.

В сообщении сказано, что функция, позволяющая запускать приложения без установки, будет реализована за счёт нового API Clips, найденного в коде тестовой версии iOS 14.

Анализ нового API показал, что с его помощью разработчики смогут предлагать интерактивный и динамический контент, являющийся частью их приложений, без установки самого приложения на пользовательское устройство. Также удалось установить, что API Clips напрямую связан со считывателем QR-кодов. Предполагается, что пользователю будет необходимо отсканировать соответствующий приложению QR-код для того, чтобы ознакомиться с некоторыми его возможностями.

Например, пользователь получает QR-код со ссылкой на видео с YouTube, но на его iPhone не установлено официальное приложение видеосервиса. За счёт API Clips пользователь увидит видео не в браузере, а в окне приложения, часть функций которого станут доступны после сканирования кода.

Разработчикам придётся самостоятельно определять, какая часть приложения будет доступна пользователям после сканирования QR-кода.

Предполагается, что в такой урезанной версии приложения также будет присутствовать ссылка, перейдя по которой пользователь сможет загрузить программу целиком.

Справка Finance.ua:

  • В Android есть похожая функция под названием Slices. Она позволяет отображать интерактивные части приложений в таких местах, как поисковая система Google.
По материалам 3dnews.ru
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