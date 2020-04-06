В iOS 14 может появиться возможность запуска приложений без их предварительной установки

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По сообщениям сетевых источников, разработчики из Apple создают новый инструмент, который позволит испытать часть функций приложений без необходимости полностью устанавливать их на iPhone или iPad. Ожидается, что новая функция станет доступна в iOS 14 и будет реализована через считыватель QR-кодов.
В сообщении сказано, что функция, позволяющая запускать приложения без установки, будет реализована за счёт нового API Clips, найденного в коде тестовой версии iOS 14.
Анализ нового API показал, что с его помощью разработчики смогут предлагать интерактивный и динамический контент, являющийся частью их приложений, без установки самого приложения на пользовательское устройство. Также удалось установить, что API Clips напрямую связан со считывателем QR-кодов. Предполагается, что пользователю будет необходимо отсканировать соответствующий приложению QR-код для того, чтобы ознакомиться с некоторыми его возможностями.
Например, пользователь получает QR-код со ссылкой на видео с YouTube, но на его iPhone не установлено официальное приложение видеосервиса. За счёт API Clips пользователь увидит видео не в браузере, а в окне приложения, часть функций которого станут доступны после сканирования кода.
Разработчикам придётся самостоятельно определять, какая часть приложения будет доступна пользователям после сканирования QR-кода.
Предполагается, что в такой урезанной версии приложения также будет присутствовать ссылка, перейдя по которой пользователь сможет загрузить программу целиком.
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