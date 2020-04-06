За завышение цен на маски предлагают штрафовать и сажать - законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект, предусматривающий штрафы и заключение в тюрьму за перепродажу средств гражданской защиты по цене, которая в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены.

Об этом сказано в законопроекте №3274-1 “О внесении изменений в некоторые законы об ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня”.

Что предлагают – дополнить Уголовный кодекс новой статьей 1991 года, которая вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Штрафы. Во время действия данных режимов перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты по цене, которая в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, наказывается штрафом в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере – лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.