Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания Covid-19

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Основатель Microsoft Билл Гейтс во время эфира на канале CNBC озвучил свой прогноз по борьбе с коронавирусом.
Гейтс считает, что создавать вакцину для лечения и соблюдать карантин нужно всем сообща. Что касается сроков окончания карантина, в США это может произойти в конце мая или в июне. Но это зависит от того, стабилизируется ли ситуация с пандемией.
“Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне”, – добавил миллиардер. Также Билл Гейтс рассказал, что его фонд работает над вакциной, но для ее тестирования может понадобиться до 18 месяцев.
“Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат”, – пояснил Гейтс.
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