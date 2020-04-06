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Пятизвездочные отели разрабатывают проекты запуска казино на своих территориях

Пятизвездочные отели разрабатывают проекты запуска казино на своих территориях

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace, принадлежащая бизнесмену Александру Ярославскому, а также оператор Vertex Hotel Group (киевский “Президент Отель” и одесские “Бристоль”, “Лондонская” и Wellness Spa “Формула”) разрабатывают проекты запуска казино на своих площадях.

Об этом топ-менеджеры компаний рассказали в ходе онлайн-конференции “Отельный рынок в условиях кризиса”.

“Проект казино у нас в работе уже давно, нужно чтобы формирование законодательной базы пришло к логическому завершению. У нас есть наработка с потенциальными инвесторами по использованию наших помещений. И данный кризис не приостанавливает этих планов”, – сообщил генеральный менеджер Kharkiv Palace Hotel Атис Захаранс.

Объект насчитывает 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.

“На настоящее время мы продолжаем работать, но вывели часть номерного фонда для экономии средств. Мы сохранили только те номера, в которых есть необходимость, обслуживаем всех гостей через room service, так как все рестораны и бары закрыты, а также спа-центр… Заполнены только несколько номеров, не более десятка-двух”, – отметил Захаранс.

По материалам Економічна Правда
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