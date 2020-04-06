Еще одна область ввела ограничения на передвижение

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Из-за коронавируса в Черновицкой области тоже вводятся ограничения на передвижение в выходные дни. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).
Сообщается, что по рекомендации государственной комиссии в выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах.
Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в Черновицкой области закроют продуктовые магазины и АЗС на выходные.
До этого в Киевской области существенно усилили карантин, а местным советам рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах. Ограничения продлятся в период выходных и праздничных дней (с 13:00 11 апреля 2020 до 6:00 13 апреля 2020 и с 13:00 18 апреля 2020 до 6:00 21 апреля 2020).
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