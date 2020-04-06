Всемирный банк выделит Украине 50 миллионов долларов на выплату пенсий и соцпомощи

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Украина получит дополнительные 150 млн долларов от Всемирного банка, в частности 50 млн – для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса и 100 млн – для улучшения уровня соцзащиты в целом.
Об этом представители Кабмина и Всемирного банка договорились на встрече в Киеве, передает “Правительственный портал”.
“Уже в мае этого года Украина получит 50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.
Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.
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