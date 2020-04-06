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7 предложений от бизнеса для оптимизации работы в период коронавируса

7 предложений от бизнеса для оптимизации работы в период коронавируса

На этой неделе Правительством были внесены изменения в постановление №211, которое касается предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, но постановление все еще требует некоторых уточнений, чтобы не допустить недоразумений в их трактовке и возможных злоупотреблений.

Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

Что предлагает ЕБА:

  • предоставить возможность бизнесу вести торговлю электротоварами, которые предназначены для уборки и дезинфекции помещений и для личной гигиены;
  • предоставить возможность реализовывать хозтовары (салфетки, зубную пасту, антибактериальное мыло и т.д.), которые являются частью ассортимента магазинов с продуктами питания или средств гигиены;
  • уточнить перечень работников старше 60 лет, на которых не распространяется норма о самоизоляции, добавив в перечень работников ритейла (продуктовый и ритейл, реализующий средства гигиены) и служб, обеспечивающих их функционирование (охрана, уборка, склады и т.д.);
  • исключить норму о том, что субъекты, принимающие потребителей (супермаркеты, банки, АЗС и т.д.), должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты посетителей;

  • добавить норму, которой будет разрешено работодателям приравнивать режим самоизоляции (оформленный решением семейного/лечащего врача) к случаям временной нетрудоспособности по состоянию здоровья, с соответствующей выдачей больничного листа и выплатой компенсации из Фонда социального страхования. В то же время, в случаях, когда лицо, находящееся на самоизоляции, по согласованию с работодателем, продолжает работать и выполнять свои должностные обязанности, – оплачивать работу в соответствии с условиями трудового договора с таким работником;
  • также без внимания осталась такая важная категория граждан, как беременные женщины. Они, по мнению бизнеса, также нуждаются в максимальной самоизоляции или больничных (например, оформлять самоизоляцию в качестве больничного). Поэтому, важно предусмотреть, каким образом эта категория может избежать рисков;
  • внести изменения по упрощению процедуры согласования Нацполицией маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих перевозки персонала бизнеса, которому разрешено работать. Так, по мнению бизнеса, эта процедура должна иметь декларативный характер, ведь бизнесу уже разрешено работать. Поэтому НПУ следует информировать о маршруте, без необходимости согласования.

Справка Finance.ua:

  • До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля правила карантина усилены.
  • Карантинные мероприятия в Украине, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего будут продлены до начала мая.
  • Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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