7 предложений от бизнеса для оптимизации работы в период коронавируса

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На этой неделе Правительством были внесены изменения в постановление №211, которое касается предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, но постановление все еще требует некоторых уточнений, чтобы не допустить недоразумений в их трактовке и возможных злоупотреблений.
Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.
Что предлагает ЕБА:
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