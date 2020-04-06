7 предложений от бизнеса для оптимизации работы в период коронавируса

На этой неделе Правительством были внесены изменения в постановление №211, которое касается предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, но постановление все еще требует некоторых уточнений, чтобы не допустить недоразумений в их трактовке и возможных злоупотреблений.

Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

Что предлагает ЕБА:

предоставить возможность бизнесу вести торговлю электротоварами, которые предназначены для уборки и дезинфекции помещений и для личной гигиены;

предоставить возможность реализовывать хозтовары (салфетки, зубную пасту, антибактериальное мыло и т.д.), которые являются частью ассортимента магазинов с продуктами питания или средств гигиены;

уточнить перечень работников старше 60 лет, на которых не распространяется норма о самоизоляции, добавив в перечень работников ритейла (продуктовый и ритейл, реализующий средства гигиены) и служб, обеспечивающих их функционирование (охрана, уборка, склады и т.д.);

исключить норму о том, что субъекты, принимающие потребителей (супермаркеты, банки, АЗС и т.д.), должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты посетителей;