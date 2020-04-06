"Укрпочта" закупила 500 новых авто для передвижных отделений

“Укрпочта” подписала договор с “Укрладой” и банком “ПУМБ” на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в FACEBOOK.

“В Украине более 25 тысяч сел и поселков городского типа, в которых проживает почти 10,6 млн людей, и задача государства – сделать так, чтобы бабушка или дедушка, как бы далеко они ни жили от города, могли получить пенсию, оплатить коммунальные, купить лекарства или базовый набор продуктов. Эпидемия коронавируса и ограниченность междугородного передвижения только подняла на поверхность все эти потребности. Поэтому решение с передвижными отделениями как никогда своевременно”, – говорится в сообщении.

По его словам, “Укрпочта” получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с почти 20% скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Он отметил, что тендер провели на почти 8,5 млн евро. Условия финлизинга от банка «ПУМБ» – на 3 года под 6% годовых в евро.

“До конца 2020 года Укрпочта запустит передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины. К концу лета первые 100 машин появятся в Киевской области”, – добавил Криклий.