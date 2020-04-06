В Харькове грабители взорвали банкомат (фото, видео)

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Утром 10 апреля неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка на проспекте Победы в Харькове и украли деньги. Точную сумму пока выясняют. Об этом пишет Newsroom.
Свидетели рассказали, что взрыв произошел в 4.30. Банкомат находится возле входа в супермаркет, так что взрывом его почти вырвало из стены, в здании повылетали окна, а взрывной волной повредило обшивку.
Обошлось без пострадавших, на втором этаже здания находится спортзал, который сейчас не работает из-за карантина, а в супермаркете в такое раннее время никого не было.
Фото: objectiv
Сейчас на месте работают полицейские, место взрыва оцеплено. Сколько всего денег было похищено – пока не сообщают.
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