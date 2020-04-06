Аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления COVID-19

Минздрав разрешил аптекам продавать экспресс-тесты для выявления COVID-19.

Об этом на брифинге 10 апреля рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос предприятия, владеющего аптекой. Частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности”, – рассказал заместитель министра.

Ляшко напомнил, что частные лаборатории уже проводят такое исследование и предоставляют результаты.

Санитарный врач отметил, что самое важное – соблюдать требования и сообщать о результатах тестирования.

Справка Finance.ua:

В настоящее время в Украине используют два вида тестов – тест-системы и экспресс-тесты.

Первый вид тестирования считается более точным и его используют только в лабораториях. Забор материала у человека берется из носа.

Экспресс-тест могут проводить любые больницы – он выявляет лишь косвенные признаки вируса. Для этого у человека берут капиллярную или венозную кровь.

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