Huawei представила сверхбыструю беспроводную зарядку для смартфонов (фото)

Компания Huawei расширила ассортимент фирменных аксессуаров выпуском беспроводной зарядной док-станции с выходной мощностью 40 Вт. Кроме оригинального дизайна, ее особенностью стала продвинутая система охлаждения.

Аксессуар выполнен в форме вертикальной подставки с углом наклона в 60 градусов. Корпус устройства изготовлен из алюминия и оснащен активной системой охлаждения, что предотвращает перегрев. Рабочая площадка гаджета покрыта глянцевой стеклянной панелью, рассказывает Gizchina.



Фото: Gizchina

Внутри инженеры Huawei разместили двойную катушку с большим индукционным диапазоном и поддержкой максимальной мощности зарядки в 40 Вт. Актуальный заряд смартфона отображается с помощью светодиодных индикаторов.



Фото: Gizchina

Еще одной новинкой Huawei в сегменте зарядных устройств стал блок питания с двумя портами USB (Type-A и Type-C), который поддерживает максимальную выходную мощность в 65 Вт. Его электронные компоненты изготовлены с применением нитрида галлия, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи и значительно больший срок эксплуатации при регулярной работе под нагрузкой.



Фото: 24tv.ua

Стоимость беспроводной док-станции составляет 39 долларов, а за зарядное устройство компания установила ценник в 35 долларов.