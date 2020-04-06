Huawei представила сверхбыструю беспроводную зарядку для смартфонов (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Huawei расширила ассортимент фирменных аксессуаров выпуском беспроводной зарядной док-станции с выходной мощностью 40 Вт. Кроме оригинального дизайна, ее особенностью стала продвинутая система охлаждения.
Аксессуар выполнен в форме вертикальной подставки с углом наклона в 60 градусов. Корпус устройства изготовлен из алюминия и оснащен активной системой охлаждения, что предотвращает перегрев. Рабочая площадка гаджета покрыта глянцевой стеклянной панелью, рассказывает Gizchina.
Фото: Gizchina
Внутри инженеры Huawei разместили двойную катушку с большим индукционным диапазоном и поддержкой максимальной мощности зарядки в 40 Вт. Актуальный заряд смартфона отображается с помощью светодиодных индикаторов.
Фото: Gizchina
Еще одной новинкой Huawei в сегменте зарядных устройств стал блок питания с двумя портами USB (Type-A и Type-C), который поддерживает максимальную выходную мощность в 65 Вт. Его электронные компоненты изготовлены с применением нитрида галлия, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи и значительно больший срок эксплуатации при регулярной работе под нагрузкой.
Фото: 24tv.ua
Стоимость беспроводной док-станции составляет 39 долларов, а за зарядное устройство компания установила ценник в 35 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дешевых ягод и овощей не будет: эксперт назвал причины16 ч. назад - 5565 7
Bank of America дал прогноз курса гривны до конца года14 ч. назад - 91562 6
Как будут работать банки на Пасху (график)Вчера, 09:35 - 2838 3
Маска по дешевке или уровень Covid 19 вашей улице: как мошенники зарабатывают на коронавирусеПозавчера, 15:50 - 320 2
Защищены ли пенсионеры от увольнения в карантин - объяснения Кабмина6 ч. назад - 1868 1
Bank of America дал прогноз курса гривны до конца года14 ч. назад - 91562 6
Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX (инфографика)13 ч. назад - 16154
Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте16 ч. назад - 6734 1
Дешевых ягод и овощей не будет: эксперт назвал причины16 ч. назад - 5565 7
Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина4 ч. назад - 3255
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 7276 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3209
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6606 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 20855 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1536