В Украине увеличилась денежная масса

Денежная масса в Украине за март увеличилась до 1,518 трлн грн. По сравнению с февралем она выросла на 2,8%, а с мартом-2019 – на 5,6%. Это следует из оперативных данных, обнародованных Нацбанком.

К концу прошлого года денежная масса была на уровне 1,438 трлн грн, а по итогам февраля достигла 1,477 трлн грн.

В то же время, согласно данным регулятора, денежная база (резервные средства) в марте выросла по сравнению с февралем на 4%, а с мартом прошлого года – на 0,9%, до 481,846 млрд грн.

По итогам 2019 года денежная база составляла 477,491 млрд грн, а к концу февраля уменьшилась до 463,36 млрд грн.

Напомним, денежная база – совокупность обязательств Национального банка Украины в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов и кредитования экономики.