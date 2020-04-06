С начала карантина полиция составила 4 тысячи админпротоколов — МВД

С начала карантина в Украине полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то же время во Франции оштрафовано около 500 тысяч граждан, а в Испании – 400 тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, правоохранители ежедневно занимаются превентивной работой, разъясняют гражданам о важности соблюдения карантина.

«Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться – это карантин и ограничение социальных контактов», – сказал Антон Геращенко.

Читайте также: В бюджет Киева уже взыскали почти 100 тысяч за нарушение карантина – Кличко

Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.

«Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снизился уровень конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снизился уровень квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам – удержать уровень преступности под контролем», – отметил он.

Справка Finance.ua:

Штраф за нарушение карантина:

обычных граждан будут штрафовать на 17-34 тысячи гривен;

чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований: