С начала карантина полиция составила 4 тысячи админпротоколов — МВД

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С начала карантина в Украине полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то же время во Франции оштрафовано около 500 тысяч граждан, а в Испании – 400 тысяч.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, правоохранители ежедневно занимаются превентивной работой, разъясняют гражданам о важности соблюдения карантина.
«Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться – это карантин и ограничение социальных контактов», – сказал Антон Геращенко.
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Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.
«Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снизился уровень конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снизился уровень квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам – удержать уровень преступности под контролем», – отметил он.
Штраф за нарушение карантина:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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