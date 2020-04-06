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Межбанк: станет ли пятница днем одного игрока

Межбанк: станет ли пятница днем одного игрока

Эта пятница продолжит тенденцию этой недели на валютном рынке и несмотря на карантин – не будет очень спокойной.

Основная причина все та же – малообъемный рынок, где выход любого крупного игрока с объемами покупки или продажи в $20-40 млн – способен полностью менять соотношение спроса и предложения на межбанке и курсовой тренд.

Практически два предыдущих дня рынок “баламутили” покупки фактически одного игрока – банка с иностранными корнями в туманном Альбионе. И вся интрига в том – продолжится ли это действо и сегодня. По нашим данным – основное он уже закрыл на ближайшее время, а значит спрос на валюту будет меньше. С объемами продаж – пока все более-менее стабильно. Аграрии и металлурги -основные поставщики валюты на торги и это будет пока продолжаться.

При сокращении спроса на валюту со стороны крупных покупателей в пятницу у гривны есть шанс частично укрепиться. Тем более, что впереди выходные и часть компаний предпочтет положить деньги на краткосрочный депозит в гривне до понедельника-вторника, нежели просто купить валюту и “просидеть на ней “ до начала следующей недели.

На внешних рынках определенная интрига по ОПЕК+ сохраняется и под эту неопределенность укрепил свои позиции рубль и евро. Рубль уже котируется в пределах 73-74 рублей за доллар, а евровалюта подорожала почти до 1,095 доллара. Но это все пока очень шатко и аналитики не спешат делать окончательные выводы о происходящем, списывая во многом это на происки спекулянтов.

По расчетам Finance.ua, объемы операций на межбанке в пятницу будут до $230 млн при заключении до 570 сделок с коридором по доллару на торгах в пределах 27,05-27,35 гривен.

Как и вчера — основная часть покупателей сегодня не будет настроена на рост курса и активно поборется за его снижение.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,25 / 27,28
евро – 29,77 / 29,80
российский рубль – 0,3694 / 0,3700

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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