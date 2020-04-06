Дешевых ягод и овощей не будет: эксперт назвал причины

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Агробизнес от кризиса пострадает меньше, чем другие отрасли. Но на дешевые овощи и ягоды местного производства рассчитывать не следует.
Об этом рассказал Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
“Инвестиции в агробизнес вырастут. Инвесторы будут пытаться забрать деньги из отраслей, которые стали неприбыльными. В первую очередь речь идет о производстве зерновых, масличных культур. По выращиванию овощей и фруктов, здесь инвестиций будет меньше. К тому же фермеры теряют из-за девальвации гривны. Семена и средства защиты для посевной они вынуждены покупать в валюте, а это приведет к повышению цен”, – говорит Ярмак.
Популярными в этом году станут продукты длительного хранения: картофель, морковь, лук, капуста, яблоки.
“Сейчас нахожусь в Италии. Цены на цитрус здесь впервые выросли до рекордных показателей. Апельсины оказались продуктом, который можно закупить на неделю, и они не портятся”, – говорит эксперт.
Украинские ранние овощи и ягоды будут дорогими.
“Повлияет на цену несколько факторов. Один из них – отсутствие кредитов для фермеров, дорогие средства защиты и проблемы со сбором урожая. С одной стороны, кажется, что столько заробитчан вернулось, есть кому работать. С другой стороны, чтобы собрать овощи или ягоды, нужно доставить работников на поле. А тут начинаются ограничения: в автобусе не может находиться более 10 человек, всех работников необходимо обеспечить средствами защиты. К тому же не все готовы выходить в поле, потому что боятся заражения. И последнее – проблема с рынком сбыта. Базары не работают. Надеюсь, что в сезон их откроют. Но у людей будет меньше денег и покупать будут меньше. Есть проблемы с доставкой продукции. Многие компании потеряли часть товара, потому что их машины или контейнеры “застряли” на таможне”, – говорит Андрей Ярмак.
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