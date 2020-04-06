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Кабмин подготовит новые социальные стандарты жизни

Кабмин подготовит новые социальные стандарты жизни

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что власти должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами.

Он также отметил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.

«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», — отметил Шмыгаль.

Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан.

«Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки», — добавил он.

По материалам Hubs
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