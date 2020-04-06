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Пострадавшим от карантина предпринимателям Кабмин выплатит помощь на детей

Пострадавшим от карантина предпринимателям Кабмин выплатит помощь на детей

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые из-за эпидемии COVID-19 вынуждены прекратить работу — помощь будет направлена на содержание их детей.

Об этом в эфире 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка.

Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка.

Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Лазебная добавила, что вопрос государственной помощи ФЛП обсуждали 9 апреля в Кабмине.

По материалам Дело
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