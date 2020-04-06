За первую неделю на портале "Дія" зарегистрировалось более 400 ФЛП - Минцифры

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Четыреста пятнадцать физлиц-предпринимателей (ФЛП) было зарегистрировано на портале государственных услуг “Дія” по итогам первой недели его работы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в официальном Telegram-канале ведомства.
“Прошла неделя после запуска портала Дія. С момента запуска портала подано 2224 заявки. Иногда бывают ошибки, над устранением которых мы работаем”, – говорится в сообщении.
Первые цифры по услугам для физических лиц-предпринимателей:
Мінцифри рекомендует заявителям:
На портале также доступны другие услуги: справки и выписки, лицензии и разрешения, проверка данных в реестре удостоверений водителей и тому подобное.
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