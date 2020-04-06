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За первую неделю на портале "Дія" зарегистрировалось более 400 ФЛП - Минцифры

За первую неделю на портале "Дія" зарегистрировалось более 400 ФЛП - Минцифры

Четыреста пятнадцать физлиц-предпринимателей (ФЛП) было зарегистрировано на портале государственных услуг “Дія” по итогам первой недели его работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в официальном Telegram-канале ведомства.

“​Прошла неделя после запуска портала Дія. С момента запуска портала подано 2224 заявки. Иногда бывают ошибки, над устранением которых мы работаем”, – говорится в сообщении.

Первые цифры по услугам для физических лиц-предпринимателей:

  • открыто 415 ФЛП;
  • закрыто 368 ФЛП;
  • изменены данные по 630 ФЛП.

Мінцифри рекомендует заявителям:

  • проверять название своей улицы;
  • не забывать указывать номер квартиры;
  • не заполнять поле «тип помещения», если проживаете в частном доме;
  • подписывать заявление своей КЭП. Ни одно другое лицо (даже государственный регистратор) не может подписать заявление на портале Дія вместо вас.

На портале также доступны другие услуги: справки и выписки, лицензии и разрешения, проверка данных в реестре удостоверений водителей и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • О желании получить электронное водительское удостоверение и технический паспорт в приложении “Дія” заявили более 173 тысяч пользователей.

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По материалам Finance.UA
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