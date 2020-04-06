За первую неделю на портале "Дія" зарегистрировалось более 400 ФЛП - Минцифры

Четыреста пятнадцать физлиц-предпринимателей (ФЛП) было зарегистрировано на портале государственных услуг “Дія” по итогам первой недели его работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в официальном Telegram-канале ведомства.

“​Прошла неделя после запуска портала Дія. С момента запуска портала подано 2224 заявки. Иногда бывают ошибки, над устранением которых мы работаем”, – говорится в сообщении.

Первые цифры по услугам для физических лиц-предпринимателей:

открыто 415 ФЛП ;

; закрыто 368 ФЛП ;

; изменены данные по 630 ФЛП .

Мінцифри рекомендует заявителям:

проверять название своей улицы;

не забывать указывать номер квартиры;

не заполнять поле «тип помещения», если проживаете в частном доме;

подписывать заявление своей КЭП . Ни одно другое лицо (даже государственный регистратор) не может подписать заявление на портале Дія вместо вас.

На портале также доступны другие услуги: справки и выписки, лицензии и разрешения, проверка данных в реестре удостоверений водителей и тому подобное.

Справка Finance.ua:

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

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Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.

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