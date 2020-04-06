0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК

Избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК

Во втором квартале текущего года суточный избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече стран ОПЕК+, которая состоялась в формате видеоконференции, информирует сайт организации.

“Учитывая беспрецедентный дисбаланс спроса и предложения нефти, во втором квартале 2020 года может образоваться колоссальный избыточный объем в размере 14,7 млн баррелей ежедневно”, – заявил Баркиндо.

По его словам, глобальные мощности хранения сырой нефти сейчас немного превышают 1 млрд баррелей. При нынешних темпах роста предложения мировые хранилища уже в мае могут быть заполнены до отказа.

Генсек ОПЕК напомнил, что еще в марте прогнозируемый рост мирового спроса на нефть для 2020 года был немного ниже 0,1 млн баррелей в сутки, однако “сейчас мы наблюдаем ежесуточно сокращение спроса на 6,8 млн баррелей, во втором квартале этот показатель приблизится к 12 млн баррелей и в дальнейшем будет увеличиваться”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.