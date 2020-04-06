В Германии приостановили выплаты "коронавирусной" помощи бизнесу из-за мошенников

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Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии приостановила выплату экстренной помощи самозанятым лицам и малому бизнесу из-за вероятного интернет-мошенничества.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Deutsche Welle.
Данные предпринимателей, подавших заявки, могли попасть преступникам благодаря так называемому фишингу, сообщил представитель земельного министерства экономики.
Фишинг – один из видов мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальной информации пользователей.
По данным следователей, преступники создали поддельные веб-страницы, похожие по названию на официальную: https://soforthilfe-corona.nrw.de. Там они выложили формуляры, благодаря которым получали данные заявителей. Сколько человек пострадали от таких махинаций, не сообщается.
По данным агентства dpa, провайдер не менее одной из страниц был зарегистрирован в Словакии.
Из-за приостановки выплат средства не смогут получить несколько тысяч заявителей. Когда будет продолжено финансирование в Северном Рейне-Вестфалии, где проживают 17,9 миллиона человек, пока неизвестно.
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