Экспорт из Украины в марте уменьшился незначительно

Объем внешней торговли товарами в январе-марте 2020 года составил 25,678 млрд долларов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Экспорт товаров из Украины за первый квартал 2020 года составил 12,253 млрд долларов – на уровне прошлого года, импорт сократился на 2% до 13,425 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,172 млрд долларов.



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Экспорт продовольствия за три месяца 2020 года вырос на 6% до 5,656 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 2,378 млрд долларов. Импорт энергетических товаров упал на 9% до 2,351 млрд долларов.



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