Межбанк: торги четверга можно назвать курсовым театром одного актера

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Валютные торги четверга можно смело назвать курсовым театром одного актера. Беда нашего межбанка – это его малообъемность, когда небольшое число крупных игроков практически разворачивает котировки в ту или иную сторону. Выход на площадку многочисленных “быков” и “медведей” с миллиардной игрой и противостоянием с целью сыграть “на повышение” или “на понижение” – это пока не про украинский межбанк. Тут все достаточно прозаично и к сожалению – часто “местечково”. Вышли несколько крупных покупателей – пошли вверх, продавцов – пошли вниз. Успел НБУ среагировать – рынок более -менее успокоился, прозевал или не захотел регулятор выходить на торги – “мыши в пляс”. Такая вот совсем уж базарная логика получается в последнее время на валютном рынке.
Сегодня был практически один крупный покупатель валюты – банк с иностранными инвестициями и британскими корнями, который своими сделками практически поддерживал доллар в течение дня. И хотя он и старался не особо взвинчивать этими скупками валюты котировки и покупаться по дешевле – все равно он реально помог доллару частично удержать свои позиции. НБУ предпочел в процесс не вмешиваться.
Ход торгов
Стартовал рынок с декларативных 27,38/27,43 гривен за доллар, что было формально выше вчерашнего закрытия 27,34/27,38.
Но покупатели не были готовы переплачивать и стало ясно, что продавцам придется уменьшать свои аппетиты. Уже к 11 часам курс просел до 27,27/27,30 гривен и большинство продавцов уже были морально готовы идти еще ниже – к уровням около 27,17-27,22. К 12 часам доллар просел до 27,23/27,26 гривен и некоторые клиенты решили взять паузу и посмотреть, что будет дальше.
И тут на торги вышел единственный из украинских банков с прямыми английскими корнями, что кардинально изменило настроения всех участников рынка. Иностранец покупал достаточно много – хотя и старался это делать аккуратно. Курс пошел вверх. Другие покупатели стали более сговорчивыми по курсу, а продавцы надеялись на долгий период скупки валюты у британского банка и начали задирать котировки. Они оказались правы.
Практически до конца сессии курс уже продержался в пределах 27,27/27,30 гривен за доллар и лишь в последний час американская валюта подешевела до 27,25/27,28 уже до завершения торгов. НБУ в ситуацию на межбанке не вмешивался.
Главные события 9 апреля на межбанке:
1). Доллар с утренних 27,38/27,43 гривен просел до 27,25/27,28 к концу торгов;
2). НБУ не выходил сегодня на рынок;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,251 гривен, а официальный на 10 апреля составил 27,2598 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,27 / 27,30
евро – 29,65 / 29,68
российский рубль – 0,3674 / 0,3682
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0942 / 1,0973
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