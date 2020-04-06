Сети супермаркетов согласились снизить цены на продукты, - АМКУ

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С целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
Об этом сообщил председатель Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий y FACEBOOK.
Сети супермаркетов, которые согласились снизить наценки:
“Мы уже получили от них соответствующие письма. Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров, на которые снижена наценка, можно будет увидеть на сайте компании)”, – отметил Хмельницкий.
По его словам, ряд торговых сетей вообще отказались от наценки в отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Что касается лимонов, то ожидается также существенное снижение цен.
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