Сети супермаркетов согласились снизить цены на продукты, - АМКУ

С целью стабилизации цен на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.

Об этом сообщил председатель Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий y FACEBOOK.

Сети супермаркетов, которые согласились снизить наценки:

NOVUS ;

; “Ашан”;

METRO Cash & Carry Ukraine;

Cash & Carry Ukraine; “Сильпо”;

BILLA ;

; АТБ -Маркет;

-Маркет; VARUS ;

; ЕКО -маркет;

-маркет; “Велика Кишеня” и “Велмарт”.

“Мы уже получили от них соответствующие письма. Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров, на которые снижена наценка, можно будет увидеть на сайте компании)”, – отметил Хмельницкий.

По его словам, ряд торговых сетей вообще отказались от наценки в отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Что касается лимонов, то ожидается также существенное снижение цен.

Справка Finance.ua:

Для стабилизации и снижения цен на рынке продовольственных товаров, 8 апреля вышеуказанным торговым сетям даны обязательные для рассмотрения рекомендации принять меры по пересмотру уровня наценки на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, на период действия карантина или ограничительных мер, установленных Кабмином.

В Минэкономики заявляли, что торговые сети Украины обеспечены запасами таких продуктов питания, как сливочное масло, сахар, масло, рис, гречка, минимум на 20 дней.

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