Япония выделила производителям $2,2 млрд на перенос производств из Китая

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Япония выделила $2,2 млрд, чтобы помочь компаниям перенести производственные мощности из Китая. На такой шаг государство пошло из-за пандемии коронавируса, которая привела к нарушению цепочек поставок между торговыми партнёрами.
Согласно имеющимся данным, около $2 млрд будет потрачено на помощь компаниям, которые будут переносить производство из Китая в Японию. Остальные денежные средства пойдут на помощь японским предприятиям, стремящимся перенести производственные мощности в другие страны.
В нормальных условиях Китай являлся крупнейшим торговым партнёром Японии. Однако пандемия коронавируса привела к тому, что в феврале этого года импорт из Китая упал почти вдвое, поскольку работа на многих заводах была остановлена. Из-за этого многие японские производители испытывали нехватку комплектующих. На этом фоне возобновилось обсуждение того, что Япония должна уменьшить собственную зависимость от Китая как от крупнейшей производственной базы.
Трудно сказать, как эти действия повлияют на дальнейшие взаимоотношения двух стран, но Китай, похоже, стремится поскорее вернуться к прежнему образу жизни, возвращая в работу расположенные на территории страны заводы. «Мы делаем всё возможное, чтобы возобновить экономическое развитие. Мы надеемся, что другие страны будут действовать как Китай и примут надлежащие меры для обеспечения минимального воздействия на мировую экономику и цепочки поставок», — заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) на прошедшем вчера в Пекине брифинге.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц13 ч. назад - 1238 7
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 57200 5
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)13 ч. назад - 7719 4
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным4 ч. назад - 550 3
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 6244 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)13 ч. назад - 7719 4
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование14 ч. назад - 6560
Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)Вчера, 23:31 - 3213
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру22 ч. назад - 2649
Межбанк: на рынке царит сумбур12 ч. назад - 2346
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5113 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2832
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5951 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19536 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1367