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Япония выделила производителям $2,2 млрд на перенос производств из Китая

Япония выделила производителям $2,2 млрд на перенос производств из Китая

Япония выделила $2,2 млрд, чтобы помочь компаниям перенести производственные мощности из Китая. На такой шаг государство пошло из-за пандемии коронавируса, которая привела к нарушению цепочек поставок между торговыми партнёрами.

Согласно имеющимся данным, около $2 млрд будет потрачено на помощь компаниям, которые будут переносить производство из Китая в Японию. Остальные денежные средства пойдут на помощь японским предприятиям, стремящимся перенести производственные мощности в другие страны.

В нормальных условиях Китай являлся крупнейшим торговым партнёром Японии. Однако пандемия коронавируса привела к тому, что в феврале этого года импорт из Китая упал почти вдвое, поскольку работа на многих заводах была остановлена. Из-за этого многие японские производители испытывали нехватку комплектующих. На этом фоне возобновилось обсуждение того, что Япония должна уменьшить собственную зависимость от Китая как от крупнейшей производственной базы.

Трудно сказать, как эти действия повлияют на дальнейшие взаимоотношения двух стран, но Китай, похоже, стремится поскорее вернуться к прежнему образу жизни, возвращая в работу расположенные на территории страны заводы. «Мы делаем всё возможное, чтобы возобновить экономическое развитие. Мы надеемся, что другие страны будут действовать как Китай и примут надлежащие меры для обеспечения минимального воздействия на мировую экономику и цепочки поставок», — заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) на прошедшем вчера в Пекине брифинге.

По материалам 3dnews.ru
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