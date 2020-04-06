Госстат зафиксировал в марте небольшой всплеск инфляции

Потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом в январе цены выросли на 0,2%, а в феврале была зафиксирована дефляция 0,3%.

По данным статистического ведомства, с начала 2020 года цены в Украине выросли на 0,7%.

При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Продукты питания в Украине за март 2020 года подорожали на 0,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 3,9%. В то же время яйца подешевели на 12,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь – выросли на 12,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 11,6%), а горячая вода и отопление подешевели на 5,2%.



Государственная служба статистики

Справка Finance.ua:

Согласно прогнозу НБУ от января 2020 года рост потребительских цен в 2020 году составит 4,8%.

Согласно данным мониторинга НБУ , цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились. Цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы – на 12,1%, фрукты – на 12,0%, овощи – на 7,4%, мясо – на 4,4%.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫