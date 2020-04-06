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Сколько будет стоить набор традиционных продуктов для праздника

Сколько будет стоить набор традиционных продуктов для праздника

В воскресенье, 19 апреля, отмечается один из главных праздников православной церкви – Пасха. В этом году празднования пройдут в условиях карантина. Об этом говорится в сюжете на телеканале “Украина”.

Во сколько украинцам обойдется стоимость пасхальной корзины в 2020 году:

  • Кулич – стоимость (500 гр) варьируется от 40 грн до 60 грн.
  • Крашеные яйца – десяток стартует от 22 грн до 40 грн, набор красок стоит от 15 до 40 грн (в наборе в среднем 6 цветов).
  • Запеченное мясо (буженина, колбаса, сало) – один килограмм свинины обойдется от 120 грн до 180 грн.
  • Красное вино (кагор) – будет стоить от 60 до 120 грн.
  • Соль – 10 до 30 грн.
  • Хрен – 10 до 30 грн.

Итого пасхальный набор в 2020 году будет стоить: 277 – 500 грн.

Это с учетом лишь обязательных традиционных продуктов, не считая овощей, фруктов, сладостей, сыров, колбас, рыбы и тд.

По материалам Finance.UA
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