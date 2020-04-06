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В Украине впервые признали незаконной госпомощь

В Украине впервые признали незаконной госпомощь

Верховный Суд признал решение Антимонопольного комитета Украины о незаконности предоставления государственной помощи в размере 400 000 грн коммунальному предприятию Винницкая транспортная компания правомерным. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что суды всех трех инстанций подтвердили законность и правомерность решения Комитета.

В АМКУ напоминаю, что в ноябре 2018 года впервые приняли решение о незаконности госпомощи, которую Винницкий горсовет предоставлял своему же коммунальному предприятию на компенсацию убытков от бесплатной перевозки граждан в праздничные дни.

Среди обоснований такого решения АМКУ указывал на то, что:

1) ВТК является субъектом хозяйствования в понимании ст. 1 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”,

2) предприятие конкурирует с перевозчиками, которые возят пассажиров на этом же маршруте общего пользования в Виннице,

3) избирательность поддержки именно для этой компании устанавливает для нее преимущества, которые искажают конкуренцию на рынке пассажирских перевозок,

4) ВТК определили перевозчиком без конкурса, обязательность проведения которого предусмотрена ЗУ “Об автомобильном транспорте”,

5) госпомощь предприятие получило до принятия решения АМКУ.

В результате, госпомощь в размере более 400 000 грн ВТК признана недопустимой и ее необходимо вернуть.

В АМКУ обращают внимание всех заинтересованных лиц на принятые решения и рекомендуют изучать их, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

По материалам Корреспондент.net
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