В Украине вырос размер декретных

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В течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен. Среднедневной размер пособия за этот период вырос на 16,5% и составил 275,9 грн против 236,78 грн в первом квартале 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“В январе-марте работодатели подали в Фонд заявления-расчеты на финансирование пособия по беременности и родам для 39 700 работающих женщин”, – говорится в сообщении.
Как начисляется пособие по беременности и родам:
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