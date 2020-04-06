В Украине вырос размер декретных

В течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен. Среднедневной размер пособия за этот период вырос на 16,5% и составил 275,9 грн против 236,78 грн в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“В январе-марте работодатели подали в Фонд заявления-расчеты на финансирование пособия по беременности и родам для 39 700 работающих женщин”, – говорится в сообщении.

Как начисляется пособие по беременности и родам:

в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа;

сумма такой помощи исчисляется путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами;

по основному месту работы указанное материальное обеспечение не может быть меньше исчисленного, исходя из минимальной заработной платы;

по месту работы по совместительству минимальные гарантии относительно размера помощи не применяются.

Справка Finance.ua:

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.

Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальные средства будут выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.

Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша” на сумму 5 тыс. грн.

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