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Visa вместе со своими партнерами и Банком «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» поддерживает владельцев карт и предлагает специальные предложения, чтобы наслаждаться пребыванием дома.
Рассчитывайтесь любой картой Visa от Банка «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» и получайте уникальные предложения в течение апреля и мая.
Вашему вниманию предложения партнеров в поддержку держателей карт с предложениями, как «Наслаждаться временем дома с Visa».
Rozetka
Получите 5% на бонусный счет при оплате картой Visa
*Бонусы начисляются автоматически. Предложение для всех товаров, кроме алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных украшений,
подарочных сертификатов и продуктовых наборов. Для участия в акции необходимо авторизоваться.
Сумма начисленных бонусных гривен за 1 товар не может превышать100 ₴.
Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020.
Детали на сайте https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/offers.html
DOMINO’S
Скидка 50% каждый день на каждую вторую пиццу при оплате картой Visa.
Для получения скидки применить промо-код visa2020.
Акция действует на пиццы размером 30 см. и 36 см.
Промо-код многоразовый.
Продолжительность акции 06.04-03.05.2020.
RAKETA
Скидка 130 грн. на заказ 250 грн. и более во время оплаты картой Visa.
Для получения скидки применить промо-код vdomasvisa.
Промо-кодом для одной карты можно воспользоваться один раз.
Продолжительность акции 10.04-06.05.2020.
MY WATER SHOP
Скидка 30% через приложение MYWATER во время оплаты картой Visa.
Акция действует в мобильном приложении MYWATER.
Скидка возможна один раз и действует для существующих клиентов, которые впервые осуществляют заказ через приложение.
Продолжительность акции 01.04-31.08.2020.
MEGOGO
Получите 20% скидку на все премьеры до конца апреля и 50% на подписку “ТВиКино: Максимальная” при оплате всеми картами Visa.
Скидка при оплате картой начисляется автоматически по ссылке
https://megogo.net/ru/visa_ua?utm_source=visa_promo_ua&utm_medium=vclicks&utm_campaign=visa_promo_ua
Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020
LEOGAMING
Получите 10% бонусов в игровой валюте при пополнении картой Visa.
Бонусы начисляются автоматически.
Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «Є»
Дополнительная скидка 5% при оплате картой Visa.
Скидка начисляется автоматически.
Продолжительность акции: 06.04-19.04.2020.
WARGAMING
Больше “золота” при пополнении картой Visa.
Бонусы в игровом “золоте” начисляются автоматически при приобретении специального пакета.
Подробнее на сайте партнера https://ru.wargaming.net/shop/wot/
Старт акции: 17.04.2020
LEOWALLET
Получите 5% cash-back в кошельке LeoWallet.
Cash-back начисляется автоматически при оплате Visa в кошельке приложения Leowallet.
Продолжительность акции: 13.04-03.05.2020.
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