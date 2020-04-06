Visa вместе со своими партнерами и Банком «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» поддерживает владельцев карт и предлагает специальные предложения, чтобы наслаждаться пребыванием дома.

Рассчитывайтесь любой картой Visa от Банка «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» и получайте уникальные предложения в течение апреля и мая.

Вашему вниманию предложения партнеров в поддержку держателей карт с предложениями, как «Наслаждаться временем дома с Visa».

Rozetka

Получите 5% на бонусный счет при оплате картой Visa

*Бонусы начисляются автоматически. Предложение для всех товаров, кроме алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных украшений,

подарочных сертификатов и продуктовых наборов. Для участия в акции необходимо авторизоваться.

Сумма начисленных бонусных гривен за 1 товар не может превышать100 ₴.

Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020.

Детали на сайте https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/offers.html

DOMINO’S

Скидка 50% каждый день на каждую вторую пиццу при оплате картой Visa.

Для получения скидки применить промо-код visa2020.

Акция действует на пиццы размером 30 см. и 36 см.

Промо-код многоразовый.

Продолжительность акции 06.04-03.05.2020.

RAKETA

Скидка 130 грн. на заказ 250 грн. и более во время оплаты картой Visa.

Для получения скидки применить промо-код vdomasvisa.

Промо-кодом для одной карты можно воспользоваться один раз.

Продолжительность акции 10.04-06.05.2020.

MY WATER SHOP

Скидка 30% через приложение MYWATER во время оплаты картой Visa.

Акция действует в мобильном приложении MYWATER.

Скидка возможна один раз и действует для существующих клиентов, которые впервые осуществляют заказ через приложение.

Продолжительность акции 01.04-31.08.2020.

MEGOGO

Получите 20% скидку на все премьеры до конца апреля и 50% на подписку “ТВиКино: Максимальная” при оплате всеми картами Visa.

Скидка при оплате картой начисляется автоматически по ссылке

https://megogo.net/ru/visa_ua?utm_source=visa_promo_ua&utm_medium=vclicks&utm_campaign=visa_promo_ua

Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020

LEOGAMING

Получите 10% бонусов в игровой валюте при пополнении картой Visa.

Бонусы начисляются автоматически.

Продолжительность акции: 06.04-03.05.2020.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «Є»

Дополнительная скидка 5% при оплате картой Visa.

Скидка начисляется автоматически.

Продолжительность акции: 06.04-19.04.2020.

WARGAMING

Больше “золота” при пополнении картой Visa.

Бонусы в игровом “золоте” начисляются автоматически при приобретении специального пакета.

Подробнее на сайте партнера https://ru.wargaming.net/shop/wot/

Старт акции: 17.04.2020

LEOWALLET

Получите 5% cash-back в кошельке LeoWallet.

Cash-back начисляется автоматически при оплате Visa в кошельке приложения Leowallet.

Продолжительность акции: 13.04-03.05.2020.