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Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд

Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.

По данным издания, за последние несколько недель фонд успел скупить “недооцененные на рынке акции” норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.

Как отмечает WSJ, в период с 30 марта по 6 апреля фонд приобрел около 14,5 млн акций Equinor на сумму $200 млн, таким образом став 12-м по величине акционером этого предприятия. После завершения сделки доля PIF в Equinor составляет 3,40%.

При этом, WSJ не уточняет, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total — 1,87%, а в Eni — 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных ценных бумаг оценивается в $1 млрд.

Газета пишет, что с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell — 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел на 52%.

Представители Equinor, Royal Dutch Shell и Eni отказались прокомментировать изданию массовую скупку акций со стороны фонда. PIF и Total на момент публикации не ответили на запрос WSJ.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи “черного золота” на 1,5 млн баррелей в сутки.

По материалам Дело
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