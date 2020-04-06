Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.
По данным издания, за последние несколько недель фонд успел скупить “недооцененные на рынке акции” норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Как отметили собеседники газеты, PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.
Как отмечает WSJ, в период с 30 марта по 6 апреля фонд приобрел около 14,5 млн акций Equinor на сумму $200 млн, таким образом став 12-м по величине акционером этого предприятия. После завершения сделки доля PIF в Equinor составляет 3,40%.
При этом, WSJ не уточняет, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total — 1,87%, а в Eni — 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных ценных бумаг оценивается в $1 млрд.
Газета пишет, что с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell — 35%, Total — 31%, а Eni — 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел на 52%.
Представители Equinor, Royal Dutch Shell и Eni отказались прокомментировать изданию массовую скупку акций со стороны фонда. PIF и Total на момент публикации не ответили на запрос WSJ.
Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи “черного золота” на 1,5 млн баррелей в сутки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 904 18
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 813 14
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 42042 12
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1878 11
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2739 11
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 42042 12
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 3953 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Около часа назад - 3587
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 3057
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2739 11
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4573 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2716
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5831 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19302 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1345