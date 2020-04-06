В бюджет Киева уже взыскали почти 100 тысяч за нарушение карантина - Кличко

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Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
«На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд, – сказал Виталий Кличко. – Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственны и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И поэтому – пусть платят».
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Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.
Виталий Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.
Штраф за нарушение карантина:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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