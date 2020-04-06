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В бюджет Киева уже взыскали почти 100 тысяч за нарушение карантина - Кличко

В бюджет Киева уже взыскали почти 100 тысяч за нарушение карантина - Кличко

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд, – сказал Виталий Кличко. – Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственны и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И поэтому – пусть платят».

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Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.

Виталий Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Штраф за нарушение карантина:

  • обычных граждан будут штрафовать на 17-34 тысячи гривен.
  • чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

  • которые вызвали распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,
  • арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет;
  • если действия привели к летальному исходу – лишение свободы на 5-8 лет.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Потом карантин продлили до 24 апреля.
  • С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

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По материалам Finance.UA
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