В приложении "Дія" подали 173 тыс. заявок на электронные водительские права

О желании получить электронное водительское удостоверение и технический паспорт в приложении “Дія” заявили более 173 тысяч пользователей.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“Вы знаете, что мы продолжаем работать над повышением конверсии отображения электронного удостоверения водителя и технического паспорта. Каждый день сотни людей успешного проходят онлайн-верификацию документов. Так что обновляйте приложение, следите за почтой”, – говорится в сообщении.

Статистика по кабинету водителя на апрель:

всего заявлений: 173 115;

ожидается обработка: 2 419;

в работе: 9 826;

отказ: 94 798;

обработано: 66 072.

Справка Finance.ua:

Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.

Через два месяца после запуска мобильного приложения “Дія” его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫