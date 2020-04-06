0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

В приложении "Дія" подали 173 тыс. заявок на электронные водительские права

В приложении "Дія" подали 173 тыс. заявок на электронные водительские права

О желании получить электронное водительское удостоверение и технический паспорт в приложении “Дія” заявили более 173 тысяч пользователей.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“Вы знаете, что мы продолжаем работать над повышением конверсии отображения электронного удостоверения водителя и технического паспорта. Каждый день сотни людей успешного проходят онлайн-верификацию документов. Так что обновляйте приложение, следите за почтой”, – говорится в сообщении.

Статистика по кабинету водителя на апрель:

  • всего заявлений: 173 115;
  • ожидается обработка: 2 419;
  • в работе: 9 826;
  • отказ: 94 798;
  • обработано: 66 072.

Справка Finance.ua:

  • Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.
  • Через два месяца после запуска мобильного приложения “Дія” его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.