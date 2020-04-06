Энергоатому не хватает средств на зарплаты и приобретение ядерного топлива - профсоюз

Долги перед ГП “НАЭК “Энергоатом” привели к задержке с выплатами заработной платы, а также к долгам Энергоатома по оплате налогов, закупке ядерного топлива и т.д.

Об этом написал в Facebook заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

“Помимо задержки выплаты заработной платы в полном объеме, появилась задолженность по оплате налогов, процентов по кредитам, оплате за СЯТ (свежее ядерное топливо – ред.), оплате подрядчикам, что несет дополнительное бремя в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической. Практически преддефолтное состояние”, – заявил представитель профсоюза.

Лыч отметил, что пообщался с в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным и проинформировал его о ситуации в Энергоатоме.

“Проинформировал о сложной ситуации в Энергоатоме. Он проинформировал о действиях, предпринимаемых министерством. Надеюсь, что они будут успешными”, – сказал представитель профсоюза.