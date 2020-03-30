Межбанк: очередная буря в стакане

Сегодняшние торги опять показали, насколько малообъемный и зависимый от действий небольшого числа игроков наш валютный межбанк.

Не успели стихнуть бравурные речи Нацбанка об активном укреплении гривны за счет психологического фактора и об массированной продаже валюты клиентами банков и гражданами – как доллар опять преподнес не очень приятный подарок нашим чиновникам, но при этом в очередной раз дал Нацбанку на этом заработать. Так как назвать это сглаживанием колебаний подобное действо уже совесть не позволяет.

Если вчера за счет продаж валюты НАК “Нафтогаз” и другими клиентами – НБУ смог откупить $ 142 млн в пределах 27,08 и 27,10 гривен за доллар, то сегодня ситуативно ветер переменился и несколько крупных клиентов одного иностранного банка вышли с покупкой доллара. Это привело к тому, что спрос превышал предложение и давление на гривну усилилось.

С утренних 27,06/27,09 уже к 11 часам курс вырос до 27,10/27,13 гривен и большинство продавцов стало выжидать, что будет дальше – не особенно торопясь заключать сделки на основные свои объемы. К 12 часам доллар подрос до 27,16/27,19 гривен, а к обеду и до 27,27/27,32 и даже выше с целью чуть ли не 27,40.

Было понятно, что перекос сохраняется и наверное – регулятору не стоило бы будоражить рынок. Тем более, что тут же озаботился и наличный рынок, где население уже устало от негативных новостей и верит любым очередным информационным вбросам о долларе по 30. Слишком уж наши люди привыкли к тому, что никому верить нельзя. Кончилось тем, что обменки быстро подняли котировки покупки и продажи на этом ажиотаже и начали активно сливать, якобы сильно дорожающий доллар доверчивым гражданам как минимум по 27,50. При том, что на рынке-то особо ничего не изменилось. Справочный курс Нацбанка на 12:00 был на уровне 27,1505 гривен, а впоследствии курс НБУ на 9 апреля установили на отметке 27,1965.

Но вернемся к торгам. К 14 часам доллар на межбанке просел до 27,25/27,295 гривен, но очень ненадолго и затем его активно потянули к уровням 27,28/27,32 к 16 часам с все той же целью в 27,40 и выше. Более того – даже стали проводить отдельные операции по этому курсу, часть из которых носила явно спекулятивный характер. До 16 часов НБУ все же опомнился и вышел с интервенцией по продаже по 27,40. Завершилась сессия по доллару котировками 27,34/27,38 и очередной бурей в стакане нашего мелкообъемного межбанка, на которой очень неплохо наварили как владельцы обменок, так и некоторые спекулянты.

Остается открытым вопрос, почему Нацбанк, купивший вчера валюту по 27,08 и по 27,10 гривен в достаточно больших объемах (для нашего рынка) не вышел на торги с таким любимым им “сглаживанием курсовых колебаний” хотя бы к 11-12 часам и не остановил эту откровенную раскрутку курса на уровнях до 27,20 гривен. Да меньше бы заработал, но ведь и показал бы рынку, что действительно сглаживает перекосы и стабилизирует курс в момент таких ситуативных перекосов.

Главные события 8 апреля на межбанке:

1). Доллар с утренних 27,06/27,09 гривен вырос до 27,34/27,38 к концу торгов;

2). НБУ вышел на торги с запоздавшей реакцией на происходящее и продавал доллар по 27,40;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1505 гривен, а официальный на 9 апреля составил 27,1965 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,26 / 27,29

евро – 29,63 / 29,66

российский рубль – 0,3604 / 0,3608

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0876 / 1,0877

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