Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру

Коронавирус наиболее активен при температуре +4°C. При такой температуре вирус может существовать более двух недель, говорится в докладе ученых Университета Гонконга, опубликованном на портале medRxiv.org.

Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели.

Сколько существует коронавирус при разных температурах: 4°C – более двух недель; 22°C – около недели; 37°C – менее двух дней; 56°C – менее 30 мин; 70°C – менее 5 мин. Также ученые узнали, на каких поверхностях и сколько может находиться коронавирус.

При комнатной температуре и относительной влажности 65% вирус может существовать: на внешней стороне маски – не менее двух недель; на нержавеющей стали и пластмассе – менее недели; на стекле – менее четырех дней; на дереве и тканях – менее двух дней; на бумаге – менее трех часов.