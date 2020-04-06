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У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование

У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование

Около 6 из 10 опрошенных украинцев имеют кредит или денежный долг, а это 56% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YOUкраина, опубликованные Factum Group. Опрос проводился по состоянию на 3-5 апреля.

Кроме того, 13% имеют денежный кредит от банка, а еще 8% – от другого небанковского учреждения.

4 из 10 опрошенных взяли кредит или деньги в долг за последний месяц (36%).

Самые популярные форматы займа, по данным опроса:

  • использованный кредитный лимит на карте/овердрафт – 37% (23% из которых взяли за последний месяц);
  • денежный долг/заем у родных, друзей, знакомых – 17% (8% – за последний месяц);
  • кредит/рассрочка на технику или другие потребительские товары – 16% (8% – за последний месяц).

Чаще всего берут деньги просто «на жизнь» – продукты, коммуналка, повседневные расходы, лекарства, детские продукты. Также занимают, чтобы погасить другие кредиты.

Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помогать нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого создали специальный сервис:

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По материалам Finance.UA
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