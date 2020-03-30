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ПриватБанк и Visa снизили тарифы на международные переводы по картам

ПриватБанк и Visa снизили тарифы на международные переводы по картам

С начала апреля ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с помощью карт Visa.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стоимость перевода:

  • сейчас мгновенный перевод с карты Visa зарубежного банка на карту Visa ПриватБанка через интернет или мобильную версию Приват24 можно сделать по сниженным вдвое тарифам 1,5% от суммы перевода;
  • тарифы для p2p-переводов на карты Visa иностранных банков с карт ПриватБанка составляют 1% (min $1) от суммы перевода.

Как получить кэшбэк:

  • до конца мая клиенты банка, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa, получат кэшбэк в размере 100 грн;
  • для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, отправить или получить перевод на карту Visa от $ 100 (в экв.) через один из дистанционных каналов ПриватБанка и оплатить картой не меньше 5 покупок от 100 грн каждая.

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В ПриватБанке отправить перевод с карт Visa можно в долларах, евро или гривны через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.

По материалам Finance.UA
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