ПриватБанк и Visa снизили тарифы на международные переводы по картам

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С начала апреля ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с помощью карт Visa.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Стоимость перевода:
Как получить кэшбэк:
В ПриватБанке отправить перевод с карт Visa можно в долларах, евро или гривны через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.
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