ПриватБанк и Visa снизили тарифы на международные переводы по картам

С начала апреля ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с помощью карт Visa.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стоимость перевода:

сейчас мгновенный перевод с карты Visa зарубежного банка на карту Visa ПриватБанка через интернет или мобильную версию Приват24 можно сделать по сниженным вдвое тарифам 1,5% от суммы перевода;

тарифы для p2p-переводов на карты Visa иностранных банков с карт ПриватБанка составляют 1% (min $1) от суммы перевода.

Как получить кэшбэк:

до конца мая клиенты банка, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa, получат кэшбэк в размере 100 грн;

для этого необходимо зарегистрироваться на сайте , отправить или получить перевод на карту Visa от $ 100 (в экв.) через один из дистанционных каналов ПриватБанка и оплатить картой не меньше 5 покупок от 100 грн каждая.

В ПриватБанке отправить перевод с карт Visa можно в долларах, евро или гривны через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.