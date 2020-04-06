Таиланд продлил визы всем иностранцам до 30 апреля

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Правительство Таиланда приняло решение, позволяющее всем иностранцам, въехавшим в страну до закрытия границ из-за коронавируса, получить автоматическое продление визы до 30 апреля.
Сообщается, что всем туристам, которые въехали в страну на законных основаниях – получили визы по прибытии или в рамках программ отказа от виз – не нужно будет выстраиваться в очереди в переполненных иммиграционных центрах, чтобы продлить свое пребывание.
Автоматическое продление визы предоставляется до 30 апреля. В Министерстве внутренних дел уточнили, что правительство Таиланда может продлевать этот срок каждый месяц.
Согласно последним данным, за сутки в Таиланде было зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 369 граждан. Известно о 30 смертельных случаях от коронавируса.
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